“Ho abortito a 17 anni” | rivelazione della stella del cinema italiano | nessuno lo sapeva

Pubblicità

infoitcultura : Isabella Ferrari: Ho abortito quando avevo 17 anni. Ci ripenso con dolore, ma senza sensi di colpa - infoitcultura : Isabella Ferrari: “Ho abortito. Avevo 17 anni, ci ripenso con dolore ma senza sensi di colpa” - infoitcultura : Isabella Ferrari: “A 17 anni ho abortito, è una decisione delle donne” - infoitcultura : Isabella Ferrari choc: «Ho abortito a 17 anni, lo ricordo con dolore. Ma non sono pentita» - andreastoolbox : Isabella Ferrari choc: «Ho abortito a 17 anni, lo ricordo con dolore. Ma non sono pentita» -

Leggi anche > Isabella Ferrari choc: 'Hoa 17, lo ricordo con dolore. Ma non sono pentita' Tuttavia le condizioni di Barker sembrano essere gravi, almeno a quanto emerge da un post ...Isabella Ferrari ha confessato di averquando era una ragazza. L'attrice in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la ... Poi racconta la sua esperienza: 'Avevo 17, troppo ...È la prima volta che ne parla ed in maniera dolorosa, ma senza rimpianti: la stella del cinema italiano racconta dell'aborto ...“Ogni giorno le donne subiscono una prevaricazione maschile fastidiosa, costante, arrogante” da cui bisogna imparare emanciparsi, ha concluso. Per fortuna a sostenerla c’è la madre con cui riesce a co ...