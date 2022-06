Guida all'acquisto - Perché lei: Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S Line Edition (Di mercoledì 29 giugno 2022) La seconda generazione dell'Audi Q3 è arrivata sul mercato nel 2018: moderna e tecnologica e del tutto rinnovata rispetto alla precedente, la Suv media tedesca si è via via declinata in un gran numero di versioni e allestimenti. Nel 2019 è arrivata la Sportback, variante dall'estetica più accattivante con la Linea del tetto discendente e il lunotto inclinato e, due anni più tardi, alle tradizionali motorizzazioni diesel e benzina si è affiancata un'ibrida ricaricabile, oggetto di questa Guida all'acquisto. A spingerla è il noto gruppo propulsore plug-in della galassia Volkswagen, composto dall'1.4 turbobenzina a quattro cilindri da 150 CV abbinato a un motore elettrico - posizionato tra il motore termico e il cambio a doppia frizione a sei rapporti - da 116 CV, alimentato da un pacco batterie agli ioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 giugno 2022) La seconda generazione dell'Q3 è arrivata sul mercato nel 2018: moderna e tecnologica e del tutto rinnovata rispetto alla precedente, la Suv media tedesca si è via via declinata in un gran numero di versioni e allestimenti. Nel 2019 è arrivata la, variante dall'estetica più accattivante con laa del tetto discendente e il lunotto inclinato e, due anni più tardi, alle tradizionali motorizzazioni diesel e benzina si è affiancata un'ibrida ricaricabile, oggetto di questaall'. A spingerla è il noto gruppo propulsore plug-in della galassia Volkswagen, composto dall'1.4 turbobenzina a quattro cilindri da 150 CV abbinato a un motore elettrico - posizionato tra il motore termico e il cambio a doppia frizione a sei rapporti - da 116 CV, alimentato da un pacco batterie agli ioni ...

