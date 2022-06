Guerra | Zelensky | alla fine vinceremo Missili russi contro obiettivi civili

Pubblicità

GiovaQuez : Fini: 'Mi indispongono le continue richieste di aiuto di Zelensky. I russi non sono imbattibili, gli afghani li han… - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Due morti nei bombardamenti nel Sumy. Zelensky: 'Sulle nostre città 2.… - Erica43581765 : RT @Eric57017912: ESEMPIO DI DEMOCRAZIA IN UCRAINA CON ZELENSKY #ZELENSKY #NAZISMO #UCRAINA #NATO #GUERRA #USA #UE #DITTATURA #DRAGHI #FASC… - 17Enomis : RT @Eric57017912: DRAGHI povertà, NATO guerra, USA pandemie. #ZELENSKY #NAZISMO #UCRAINA #NATO #GUERRA #USA #UE #DITTATURA #DRAGHI #FASCIS… -

... il presidente Volodymyrha diramato un tragico conteggio: "Il numero totale di missili ...Ucraina - Russia: cosa c'è da sapere L'editto della mafia russa: "Sullain Ucraina siamo ...- 'Cacciare gli invasori dalla nostra terra' esorta il leader ucraino che denuncia oltre 2800 missili lanciati da Mosca dall'inizio del conflitto. Gli ultimi, su un palazzo di Mykolaiv, hanno causato ...Roma, 29 giu. (LaPresse) - "La guerra non dovrebbe trascinarsi. Abbiamo bisogno di sistemi molto più moderni, di artiglieria moderna". Lo ha detto il ...Il leader ucraino in teleconferenza: serve anche sostegno finanziario contro Mosca, aiuti per 5 mld di dollari al mese. Le ultime notize dal vertice dell'Alleanza Atlantica ...