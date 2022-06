Guerra Ucraina diretta, Biden: «Più forze Usa in Europa, anche in Italia». Zelensky: «Sulle nostre città 2.811 missili, Russia stato terrorista» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 29 giugno, 126° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Via libera della Turchia per l?ingresso di Svezia e Finlandia nella... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022)in, le notizie inoggi 29 giugno, 126° giorno dall'invasione voluta dalladi Putin.Via libera della Turchia per l?ingresso di Svezia e Finlandia nella...

