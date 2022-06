Guerra Russia-Ucraina | Zelensky | “Contro di noi 2811 missili” Johnson agli alleati | “Aumentare la spesa per la difesa” Sì a Svezia e Finlandia nella Nato

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - mauroberruto : La #Russia colpisce un centro commerciale a 500 km dalla linea del fronte, con dentro oltre 1000 persone. Questa no… - SkyTG24 : Ucraina, Zelensky: 'La Russia è la più grande organizzazione terroristica' - giugrfl : RT @Gianl1974: 'L'attacco missilistico al centro commerciale con persone a Kremenchug è un altro crimine di guerra dei russi. Un crimine co… - mihirdjin : RT @vadim07751823: Cosa è emerso dal g7 ? Gli inglesi hanno ordinato ai tedeschi,ai francesi ed agli italiani di continuare la guerra contr… -

... Lain Ucraina è arrivata al 126esimo giorno. • Via libera della Turchia per l'ingresso ... Biden: "La Nato è l'arma principale contro la". • Le forse ucraine resistono ancora a ......dellanella notte del 24 febbraio 2022, un'aggressione che ha violato le frontiere dell'Ucraina e contestato con la violenza la sua indipendenza che era stata proclamata nel 1991. La...L’intesa politica c’è, «ma resta ancora molto lavoro da fare». Il G7 sulle Alpi bavaresi si è concluso, ieri, con la fumata bianca sul price cap energetico, ...Via libera della Turchia per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, la firma a Madrid. Biden: «La Nato è l’arma principale contro la Russia». Non sono ...