Grifal, premio di 250 euro ai dipendenti per impegno durante la pandemia (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un premio da 250 euro ai 110 dipendenti come riconoscimento dell'impegno mostrato durante la pandemia, gli scarti di produzione riciclati fino al 90%, i ricavi di esercizio di Grifal S.p.A risaliti a 21,7 milioni di euro a fine 2021, l'Ebitda in crescita del 144% rispetto al 2020, l'allargamento in corso dello stabilimento principale di Cologno al Serio e la piena attività di quello aperto in Romania. Sono soltanto alcune delle evidenze illustrate nel Bilancio di Sostenibilità 2021 di Grifal, società innovativa quotata sul mercato euronext Growth Milan di Borsa Italiana alla guida di un Gruppo specializzato nel packaging.La pandemia, lungi dal distogliere l'attenzione dal tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Unda 250ai 110come riconoscimento dell'mostratola, gli scarti di produzione riciclati fino al 90%, i ricavi di esercizio diS.p.A risaliti a 21,7 milioni dia fine 2021, l'Ebitda in crescita del 144% rispetto al 2020, l'allargamento in corso dello stabilimento principale di Cologno al Serio e la piena attività di quello aperto in Romania. Sono soltanto alcune delle evidenze illustrate nel Bilancio di Sostenibilità 2021 di, società innovativa quotata sul mercatonext Growth Milan di Borsa Italiana alla guida di un Gruppo specializzato nel packaging.La, lungi dal distogliere l'attenzione dal tema ...

