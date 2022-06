Gregorio Paltrinieri oro nella 10 km: “Ho lasciato fare Wellbrock, poi negli ultimi 1500…Che goduria con Acerenza” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un risultato storico. Gregorio Paltrinieri oro e Domenico Acerenza argento nella 10 km mondiale a Budapest (Ungheria), valida per la competizione di scena nel Lupa Lake della capitale magiara. Sensazionale risultato per la Nazionale italiana del nuoto di fondo che, sulla scia di quanto fatto dai ragazzi della piscina, sta dando seguito a riscontri mai visti. Paltrinieri, da questo punto di vista, rappresenta l’anello di congiunzione, ricordando il suo fantastico oro nei 1500 stile libero. Ha concesso il bis il carpigiano, portando a quattro le sue medaglie in questi campionati, considerando gare in vasca e nelle acque libere. Una dimostrazione di grande classe quella dell’azzurro, a precedere un Acerenza sontuoso, che ha così conquistato dopo anni di impegni e fatiche il suo primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un risultato storico.oro e Domenicoargento10 km mondiale a Budapest (Ungheria), valida per la competizione di scena nel Lupa Lake della capitale magiara. Sensazionale risultato per la Nazionale italiana del nuoto di fondo che, sulla scia di quanto fatto dai ragazzi della piscina, sta dando seguito a riscontri mai visti., da questo punto di vista, rappresenta l’anello di congiunzione, ricordando il suo fantastico oro nei 1500 stile libero. Ha concesso il bis il carpigiano, portando a quattro le sue medaglie in questi campionati, considerando gare in vasca e nelle acque libere. Una dimostrazione di grande classe quella dell’azzurro, a precedere unsontuoso, che ha così conquistato dopo anni di impegni e fatiche il suo primo ...

