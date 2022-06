Green e innovativo | con il Jova Beach Party Jovanotti rivoluziona i grandi eventi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’estate del 2022 segna finalmente il ritorno deidopo due anni di pandemia. E l’evento più sensazionale di tutti non poteva che arrivare dal re indiscusso dei live italiani:notti. Lorenzo porta ancora una volta migliaia di italiani in spiaggia con il suo, che già nel 2019, alla sua prima edizione, è stato un evento assolutamente unico. “è la mia idea di festa totale, dove la musica live, la consolle, la natura, la tecnologia, l’incontro di mondi, la cultura pop, gli artisti, il cibo buono ecc. sono gli elementi di una cosa nuova, unica al mondo e antica come il mondo: la festa” scrive sui social Lorenzo a pochi giorni dalla prima data del 2 luglio a Lignano Sabbiadoro. “Ci hanno ...

Pubblicità

LinaPenny1 : RT @FotovoltaicoNet: ?? @HitachiRailIT ha completato l’installazione, nello stabilimento di Tito Scalo in Basilicata, di un impianto innovat… - messefrankita : È stata ufficializzata ieri a #Francoforte la European Fashion Alliance: 25 istituzioni che rappresentano l’industr… -

USR Sicilia

Ci auguriamo che anche i cittadini veneti comprendano le opportunità legate alle comunità energetiche , che rappresentano un modellodi approvvigionamento, distribuzione e consumo di ...In questo solco, il gruppo Jaguar Land Rover punta, come dicevamo, a cavalcare questi cambiamenti con un portfolio di prodotti caratterizzati da un design "" e da un ecosistema completo, ... PON FESR – Avviso prot. 22867 del 13/04/2022 (riapertura dei termini dell'Avviso 50636 del 27/12/2021 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”) – Pubblicate le graduatorie definitive Il packaging al JBP I packaging del JBP sono progettati e realizzati da Seda International Packaging Group, multinazionale italiana leader globale negli imballaggi per uso alimentare e per la ...Importante «investitura» sul fronte della ricerca energetica a livello internazionale per la bergamasca Siad che diventa fornitore del Cea di Grenoble, il centro francese di ricerca per l’energia atom ...