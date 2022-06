“Grazie ai campioni della Salernitana e ai salernitani abbiamo raggiunto l’obiettivo”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis A dieci giorni dalla festa per il 103esimo compleannoe del 40esimo compleannoLilt di Salerno, è tempo di bilanci per gli organizzatori di “Buon Compleanno Sua Maestà”. “Il parassitismo sociale non appartiene al popolo salernitano che dà, invece, contributi di solidarietà e di sensibilità. Non possiamo che essere grati e riconoscenti per l’impegno e la disponibilità di tutti con un ringraziamento particolare ai 9038 cuori. – ha detto il presidenteLilt Giuseppe Pistolese. Dunque la solidarietà a Salerno ha vinto ancora. Sono stati raccolti per la partita che ha visto in campo laLegends allenata da Roberto Chiancone e la Nazionale Cantanti, capitanata dal presidente Enrico Ruggeri sotto la guida di Mister Sandro ...

Pubblicità

GoalItalia : Un incredibile lavoro di scouting ?? Mané, @kkoulibaly26 e un impatto pazzesco sul calciomercato europeo ?? Grazie… - All66985774 : @staskova_andrea @AtletiFemenino Noi della Juventus ti ricorderemo sempre rimarrai un pezzo di storia nel nostro cu… - Milanistiblog : Grazie per averci tirati fuori dal guado però cristo due spicci per i campioni d'Italia sarebbero graditi... #Elliott #gerryscotty - carbpie : RT @Milanonfire7: @GioNeroBlu @Tiko204 Siamo noi siamo noi, i campioni grazie ad Acerbi siamo noiiiii?????????????????????????????????????????????????? - Milanonfire7 : RT @Milanonfire7: @GioNeroBlu @Tiko204 Siamo noi siamo noi, i campioni grazie ad Acerbi siamo noiiiii?????????????????????????????????????????????????? -

Il Tirreno

...musicale tra il tardo 1700 e il 1800 il 10 Agosto a Cerignale il violinista jazz Lucacon ... con un programma di hit internazionali in stile nou jazz Tutto questo ovviamente è possibile...... dopo il vantaggio maturato nel primo tempoa un'autorete di Touré è arrivato nella ripresa ... per giocarsi il titolo did'Europa Under 19 contro l'Inghilterra. (agg. di Fabio Belli) ... Luciano Galoppini e il Masi dei piccoli campioni. «Grazie mister, per noi eri come un padre» Solo fino a pochi anni fa il campo di Turano non solo ospitava apprezzate manifestazioni estive come il seguitissimo Torneo dei Bagni ma era soprattutto il quartier generale del Turano Calcio, società ...Straordinari. Ecco l’unico aggettivo adatto per descrivere Luca Boscolo Meneguolo e Giovanni Penato che a Belgrado, con il loro K2 Under 23 si sono laureati campioni europei. Sulla distanza dei 1000 m ...