Grafene fai da te | Guarda cosa puoi fare con una bustina di tè [VIDEO] (Di mercoledì 29 giugno 2022) Che cosa c’è nella vostra bustina di tè biologico? Un utente di TikTok ha condiviso un VIDEO in cui si dimostra in grado di muovere con una calamita il tè sminuzzato presente in una classica bustina. Com’è possibile? I commenti al VIDEO rivelano incredulità e preoccupazione. Che cosa si nasconde nel tè che quasi tutti consumiamo? Davvero nelle bustine ci sono tracce di metalli pesanti? Il VIDEO di un TikToker apre una nuova polemica. Attenti al contenuto delle bustine di tè (Pixabay) – www.curiosauro.itUna bustina di tè dal contenuto inquietante Il tè è un prodotto che importiamo in larga parte dalla Cina. E da molti anni le associazioni di consumatori denunciano i produttori e i distributori di rilasciare sul mercato confezioni finali di pessima ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Chec’è nella vostradi tè biologico? Un utente di TikTok ha condiviso unin cui si dimostra in grado di muovere con una calamita il tè sminuzzato presente in una classica. Com’è possibile? I commenti alrivelano incredulità e preoccupazione. Chesi nasconde nel tè che quasi tutti consumiamo? Davvero nelle bustine ci sono tracce di metalli pesanti? Ildi un TikToker apre una nuova polemica. Attenti al contenuto delle bustine di tè (Pixabay) – www.curiosauro.itUnadi tè dal contenuto inquietante Il tè è un prodotto che importiamo in larga parte dalla Cina. E da molti anni le associazioni di consumatori denunciano i produttori e i distributori di rilasciare sul mercato confezioni finali di pessima ...

