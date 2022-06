Governo | Meloni strilla | ' Il Paese è in ginocchio | loro pensano a cittadinanza e alla cannabis'

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Pronti alla sfida di Governo ???? #FratellidItalia #Meloni - CarloCalenda : Una riflessione sulla destra al 48%. L’alleanza con i 5S nel Conte 2 al grido di “mamma Salvini”, non è servito a s… - ItaliaViva : Chi sostiene il governo Draghi ha il dovere di unirsi e fare un percorso insieme. Fra Conte, Meloni, Salvini e Lett… - stefania_fama : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Grandi manovre al quirinale nell’ipotesi di Meloni o Salvini premier Vogliono rendere… - massimo15691 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Grandi manovre al quirinale nell’ipotesi di Meloni o Salvini premier Vogliono rendere… -

Giorgiasi è scagliata contro il Centrosinistra colpevole, secondo la leader di Fratelli d'Italia, di spostare l'attenzione dele dell'opinione pubblica su temi poco importanti come ...Anche Matteo Salvini segue la scia di Giorgia, e se la prende con i provvedimenti proposti dal Centrosinistra su diritto di cittadinanza e ...la sinistra mette in difficoltà maggioranza e...Restare in un governo la cui maggioranza approva due misure che sono fumo negli occhi degli elettori di destra, come Ius Scholae e cannabis, lascerebbero un'autostrada a Fratelli d'Italia e a Giorgia ...Si profila uno scontro totale all’interno della maggioranza: tra la guerra e le difficoltà economiche, i giallorossi pensano a ius scholae e cannabis ...