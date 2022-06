Governo | Conte | ' M5S c' è per difendere italiani non Draghi'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il sostegno al, noi siamo qui pergli interessi degli. Prendiamo atto che io sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento, ma per quanto riguarda il nostro atteggiamento -leale, costruttivo, corretto- non cambia nemmeno davanti a episodi che reputo così gravi. Il nostro obiettivo non è sostenerema sostenere gli interessi degli". Così Giuseppe, arrivando alla sede del M5S, risponde a chi gli chiede delle parole, riportate da Beppe Grillo, in cuigli avrebbe chiesto di 'fare fuori'dalla guida del Movimento.