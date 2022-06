Gli Yosh Whale di Salerno vincono Musicultura 2022 (Di mercoledì 29 giugno 2022) “E una grande sorpresa per noi grazie! In questo momento è difficile descrivere con le parole le emozioni che stiamo provando a Musicultura, noi viviamo per suonare e questa vittoria è un nuovo inizio”. Ha detto Vincenzo Liguori dei Yosh Whale di Salerno, Vincitori assoluti della XXXIII Edizione di Musicultura Festival. Amici d’infanzia, hanno tutti 26 anni, Vincenzo Liguori (voce) e Andrea Secondulfo (tastiera) entrambi di Fisciano, Ludovico Marino (chitarra) di Pellezzano e Samuele De Rosa (batteria) di Santa Maria la Carità (Na), hanno vinto Musicultura e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro con “Inutile” una canzone dal sound personalissimo che parla di sentimenti e periferie in un modo nuovo e ipnotico. Ad un passo dalla laurea in filologia moderna Liguori, diplomati al ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022) “E una grande sorpresa per noi grazie! In questo momento è difficile descrivere con le parole le emozioni che stiamo provando a, noi viviamo per suonare e questa vittoria è un nuovo inizio”. Ha detto Vincenzo Liguori deidi, Vincitori assoluti della XXXIII Edizione diFestival. Amici d’infanzia, hanno tutti 26 anni, Vincenzo Liguori (voce) e Andrea Secondulfo (tastiera) entrambi di Fisciano, Ludovico Marino (chitarra) di Pellezzano e Samuele De Rosa (batteria) di Santa Maria la Carità (Na), hanno vintoe il Premio Banca Macerata di 20 mila euro con “Inutile” una canzone dal sound personalissimo che parla di sentimenti e periferie in un modo nuovo e ipnotico. Ad un passo dalla laurea in filologia moderna Liguori, diplomati al ...

