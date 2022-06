Giuntoli: pronto doppio colpo da 30 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il calciomercato in casa Napoli entra sempre più nel vivo. Potrebbe, infatti, essere una stagione ricca di addii con molti giocatori in scadenza di contratto e per i quali non ci sono notizie per i rinnovi. Intanto la società e il direttore sportivo Giuntoli si guardano intorno alla ricerca di nuovi nomi. Tra questi compare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il calciomercato in casa Napoli entra sempre più nel vivo. Potrebbe, infatti, essere una stagione ricca di addii con molti giocatori in scadenza di contratto e per i quali non ci sono notizie per i rinnovi. Intanto la società e il direttore sportivosi guardano intorno alla ricerca di nuovi nomi. Tra questi compare L'articolo

Pubblicità

msg_emanuele : RT @il_legge: #calciomercato #napoli: scatto di #Giuntoli per #Casale! Prestito con obbligo per 9 mln complessivi+bonus. #Setti vorrebbe al… - Chicco_dal_1974 : RT @il_legge: #calciomercato #napoli: scatto di #Giuntoli per #Casale! Prestito con obbligo per 9 mln complessivi+bonus. #Setti vorrebbe al… - il_legge : #calciomercato #napoli: scatto di #Giuntoli per #Casale! Prestito con obbligo per 9 mln complessivi+bonus. #Setti v… - _Alexx_14 : @UmbertoF97 Umbe guardati Jota del Celtic (in prestito dal benfica). Io ho già pronto il carro, ma non lo conosce manco giuntoli - NapoliAddict : Il Napoli si trasforma: Giuntoli ha pronto il colpo ad effetto #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | NapoliCalc… -