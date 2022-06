“Giubileo o Gay Pride?” Scoppia la polemica sul logo | Adinolfi a valanga

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Mario, leader del Popolo della Famiglia, si è scagliato contro la Chiesa per ildel2025. “Ma, porca pupazza, è ilo un Gay? Proprio l'arcobaleno dovevano scegliere nel? Comunque, sia chiaro, io sono quello blu: l'ultimo del trenino” il messaggio su Twitter di, che ha allegato l'immagine scelta dal Vaticano per il grande evento di Roma. Ma, porca pupazza, è ilo un Gay? Proprio l'arcobaleno dovevano scegliere nel? Comunque, sia chiaro, io sono quello blu: l'ultimo del trenino. pic.twitter.com/F9QM5d7YvW — Mario(@mario) June 28, 2022

Pubblicità

tempoweb : Mario #Adinolfi se la prende pure con il #Vaticano per il logo del #Giubileo: il paragone choc con il Gay Pride… - Pius_XII : RT @marioadinolfi: Ma, porca pupazza, è il Giubileo o un Gay Pride? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel logo? Comunque, sia chiaro,… - phanormus : RT @marioadinolfi: Ma, porca pupazza, è il Giubileo o un Gay Pride? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel logo? Comunque, sia chiaro,… - CAvondet : La luce è composta da un ?? di colori Gesù Cristo è la luce che illumina ogni uomo Dove sta il male se non nel cuore… - marioadamo_ : RT @marioadinolfi: Ma, porca pupazza, è il Giubileo o un Gay Pride? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel logo? Comunque, sia chiaro,… -

Mario Adinolfi non ci sta e sul suo profilo Twitter attacca pesantemente: "Ma, porca pupazza, è ilo unPride Proprio l'arcobaleno dovevano scegliere nel logo Comunque, sia chiaro, io ..."Ma, porca pupazza, è ilo unPride Proprio l'arcobaleno dovevano scegliere nel logo", scrive Mario Adinolfi de Il popolo della famiglia sul suo account Instagram pubblicando il simbolo del prossimo...Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, si è scagliato contro la Chiesa per il logo del Giubileo 2025. “Ma, porca pupazza, ...Sui social è scontro sul logo del Giubileo del 2025, ma a sceglierlo è stato Papa Francesco. Mario Adinolfi non ci sta e sul suo profilo Twitter attacca pesantemente: “Ma, porca pupazza, è il Giubileo ...