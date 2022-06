Giornata Mondiale della Sclerodermia: perchè il 29 Giugno? (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ istituita per il 29 Giugno di ogni anno, dal 2009, la Giornata Mondiale della Sclerodermia. La Sclerodermia, detta anche sclerosi sistemica, è una malattia cronica e autoimmune che colpisce soprattutto le cellule endoteliali, ovvero quelle che formano il rivestimento interno dei vasi sanguigni. Alla malattia sono spesso associati l’indurimento e ispessimento della cute, l’alterazione della microcircolazione e l’aumento della produzione di collagene, la proteina che costituisce il tessuto connettivo. Il collagene in eccesso può causare, infine, la fibrosi degli organi colpiti dalla Sclerodermia. In Italia, dove le persone affette da Sclerodermia sono circa 25.000, sono diverse le iniziative ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ istituita per il 29di ogni anno, dal 2009, la. La, detta anche sclerosi sistemica, è una malattia cronica e autoimmune che colpisce soprattutto le cellule endoteliali, ovvero quelle che formano il rivestimento interno dei vasi sanguigni. Alla malattia sono spesso associati l’indurimento e ispessimentocute, l’alterazionemicrocircolazione e l’aumentoproduzione di collagene, la proteina che costituisce il tessuto connettivo. Il collagene in eccesso può causare, infine, la fibrosi degli organi colpiti dalla. In Italia, dove le persone affette dasono circa 25.000, sono diverse le iniziative ...

