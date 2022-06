Giochi del Mediterraneo, karate. Valdesi: “5 medaglie e due quinti posti. Ottima Italia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano – Terminate tutte le competizioni del kumite ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 e l’Italia ha portato a casa ben 5 medaglie, oltre a 2 ottimi quinti posti. “Siamo soddisfatti dei risultati – ha detto il direttore tecnico nazionale Luca Valdesi – abbiamo fatto cinque medaglie e due quinti posti, siamo riusciti a portare sette atleti su nove a disputare una finale. Il nostro unico rammarico è soltanto di non aver conquistato un oro perché, sinceramente, guardando l’andamento degli incontri in alcune categorie avremmo meritato anche di più. I nostri atleti si sono comportati molto bene.” “Silvia Semeraro è un nostro punto di forza. Ci aspettiamo tanto da lei e non delude mai. E’ arrivata ancora in finale ed è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano – Terminate tutte le competizioni del kumite aideldi Orano 2022 e l’ha portato a casa ben 5, oltre a 2 ottimi. “Siamo soddisfatti dei risultati – ha detto il direttore tecnico nazionale Luca– abbiamo fatto cinquee due, siamo riusciti a portare sette atleti su nove a disputare una finale. Il nostro unico rammarico è soltanto di non aver conquistato un oro perché, sinceramente, guardando l’andamento degli incontri in alcune categorie avremmo meritato anche di più. I nostri atleti si sono comportati molto bene.” “Silvia Semeraro è un nostro punto di forza. Ci aspettiamo tanto da lei e non delude mai. E’ arrivata ancora in finale ed è ...

