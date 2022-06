Giochi del Mediterraneo 2022: cala il vento ma non le prestazioni degli azzurri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cambiano radicalmente le condizioni ai Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano dopo che il grande vento concede una giornata di calma. Bene comunque gli italiani che si dimostrano pronti ad affrontare tutte le situazioni. La classifica ai Giochi del Mediterraneo pian piano si va delineando rimanendo comunque molto fluida praticamente in tutte le classi. Giochi del Mediterraneo 2022, classifica ILCA 6 Classifica dopo 4 prove: 1° Barrue (FRA) 2° Benini Floriani (ITA) 3° Michon (FRA) Le italiane in gara: 8° Della Valle (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti. Giorgia Della Valle: “Il vento era più leggero rispetto a ieri, ma più steso su tutto il campo di regata; c’era anche la corrente che veniva un po’ più da destra ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cambiano radicalmente le condizioni aidelad Orano dopo che il grandeconcede una giornata di calma. Bene comunque gli italiani che si dimostrano pronti ad affrontare tutte le situazioni. La classifica aidelpian piano si va delineando rimanendo comunque molto fluida praticamente in tutte le classi.del, classifica ILCA 6 Classifica dopo 4 prove: 1° Barrue (FRA) 2° Benini Floriani (ITA) 3° Michon (FRA) Le italiane in gara: 8° Della Valle (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti. Giorgia Della Valle: “Ilera più leggero rispetto a ieri, ma più steso su tutto il campo di regata; c’era anche la corrente che veniva un po’ più da destra ...

