Ginnastica | Giochi del Mediterraneo | Bartolini trionfa al corpo libero | Lodadio quarto agli anelli | 2 medaglie di Levantesi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Italia dellaartistica chiude con un succulento bottino la propria avventura aidel2022. Dopo l’en-plein firmato dal settore femminile, gli uomini si sono resi protagonisti di una serie di prove di spessore nelle Finali di Specialità andate in scena a Orano (Algeria). Si tratta di un’ottima iniezione di fiducia in vista degli appuntamenti più importanti dell’anno: gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre. Nicolaè salito in maniera perentoria sugli scudi e ha sfoderato tutto il suo talento. Il Campione del Mondo alsi è dimostrato il più forte in assoluto al quadrato, conquistando una stupenda meda d’oro con il perentorio punteggio di 14.850. Il sardo ha eseguito un esercizio ai limiti della perfezione, ...

Pubblicità

infoitsport : Giochi Mediterraneo: ginnastica, oro e argento anche alla trave - zazoomblog : Giochi del Mediterraneo Italia da record nella ginnastica artistica con 6 ori - #Giochi #Mediterraneo #Italia… - lifestyleblogit : Giochi del Mediterraneo, Italia da record nella ginnastica artistica con 6 ori - - Canelcuore : RT @Coninews: Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterrane… - ledicoladelsud : Giochi del Mediterraneo, Italia da record nella ginnastica artistica con 6 ori -

...con 25 alberi in via dei Gobbi ma anche la riqualificazione dell'area verde in via del Campaccio con la creazione di uno spazio per ladolce, la sistemazione dei vialetti, deie ...Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, i risultati ci danno ragione e ho accanto a me due eccellenze dellaritmica individuale e daidel Mediterraneo di Orano anche oggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:41 L'Italia chiude quindi con ...Nicola Bartolini punta al trionfo al corpo libero da Campione del Mondo, Marco Lodadio cercherà gioie agli anelli da vice campione iridato 15:44 Si partirà con la finale al corpo libero dove Nicola Ba ...