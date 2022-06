Ginnastica artistica | Italia padrona ai Giochi del Mediterraneo | poker d’oro con D’Amato | Villa e Maggio

Pubblicità

Martina Maggio vince l'oro alla trave, dopo l'argento alle parallele asimmetriche, diai Giochi del Mediterraneo a Orano. L'azzurra chiude con il punteggio di 13,550 davanti alla compagna di squadra Asia D'Amato, già oro nel volteggio, con 13,250 punti. Bronzo alla ...... Elvira Renna docente di Danza Classica, Vincenzo D'Alconzo docente di Hip Hop, Chiara Lupoli docente di Video Dance, Elisabeth Meo docente diinsomma, Sabato 2 luglio in piazza ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITA' MASCHILI DI GINNASTICA AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE 16.00 Grazie a tutti per averci seguito. Vi auguriamo un b ...Doppio oro per la ginnasta di Villasanta Martina Maggio ai Giochi del Mediterraneo di Orano. È la regina del concorso individuale.