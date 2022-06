GF Vip 7 | Soleil Sorge ritorna nel reality | ecco quale sarà il suo ruolo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è in fase di costruzione. Dopo tante chiacchiere, Alfonso Signorini ha trovato finalmente le sue due opinioniste che l’affiancheranno per tutta la stagione. E non solo, il conduttore ha avuto modo di pensare anche allo spin-off che va in onda su Mediaset Play in quanto avrebbe scelto la conduttrice del GF Vip Party. Chi? A quanto pare, lastarebbe valutando la proposta dell’amico di sempre. GF Vip 7, Edoardo Tavassi nel cast? Alfonso Signorini tenta il colpaccio Il noto conduttore avrebbe puntato sull’ex naufrago dopo il grandissimo successo ottenuto all’Isola dei Famosi 2022 GF Vip 7, il ritorno di...