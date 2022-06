Gf | Kikò Nalli dopo il matrimonio di Ambra Lombardo | “Magari parlate del marito | non di me”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Pochi giorni fa, ex fidanzata di, è convolata a nozze col suo Lorenzo Cascino.si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello e, tra alti e bassi, la loro relazione è andata avanti per diverso tempo.illa, nel corso di un’intervista, ha dichiarato chel’ha cercata anchele nozze. A fronte dei tanti rumors sull’argomento, l’hair-stylist è voluto intervenire attaccando il giornalista autore dell’articolo: Ora risposto io al giornalista che ha scritto questo pezzo. Caro giornalista devi sapere che io eci scriviamo tranquillamente senza problemi. Ti spiego una cosa molto semplice, il sig. ...

L'ex gieffino decide di rispondere alle accuse della sua ex e chiarisce, una volta per tutte, i motivi per cui avrebbe scritto ad Ambra prima del ...: il matrimonio con Tina Cipollari e le esperienze in tv, oltre ad essere un hair stylist, è anche un personaggio televisivo. Ha preso parte a una delle prime edizioni di Uomini ...