Gentile: «Marcare è un duello western, ma non ero violento. Maradona? Bearzot venne in camera…» (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’11 luglio 2022 saranno quarant’anni dalla vittoria del Mondiale in Spagna. La Repubblica, con Maurizio Crosetti, intervista Claudio Gentile che di quel Mondiale fu protagonista soprattutto perché marcò Maradona e Zico. Di Bearzot dice «Quando escluse il capocannoniere Pruzzo per chiamare Paolo Rossi, che non giocava da due anni, in tanti pensarono: è matto. Anche noi, sono sincero, dopo le quattro partite iniziali in cui Paolo non aveva visto palla, eravamo sorpresi che Bearzot non lo togliesse. Se fossimo stati eliminati con Rossi titolare a zero gol, ci avrebbero massacrati. Ma il nostro cittì sapeva valutare i suoi ragazzi e non aveva nessun dubbio su Paolo». Ci racconti di Maradona. «Io dovevo tenere Mario Kempes, non Diego, ma Bearzot venne in camera mia, la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’11 luglio 2022 saranno quarant’anni dalla vittoria del Mondiale in Spagna. La Repubblica, con Maurizio Crosetti, intervista Claudioche di quel Mondiale fu protagonista soprattutto perché marcòe Zico. Didice «Quando escluse il capocannoniere Pruzzo per chiamare Paolo Rossi, che non giocava da due anni, in tanti pensarono: è matto. Anche noi, sono sincero, dopo le quattro partite iniziali in cui Paolo non aveva visto palla, eravamo sorpresi chenon lo togliesse. Se fossimo stati eliminati con Rossi titolare a zero gol, ci avrebbero massacrati. Ma il nostro cittì sapeva valutare i suoi ragazzi e non aveva nessun dubbio su Paolo». Ci racconti di. «Io dovevo tenere Mario Kempes, non Diego, main camera mia, la ...

