Genoa | ufficiale | Josep Martinez è il nuovo portiere rossoblù C’è anche il rinnovo di Vodisek

(Di mercoledì 29 giugno 2022)colpo di mercato per ilche, dopo la retrocessione in Serie B, punta a tornare immediatamente nella massima categoria. Il club, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’arrivo del: “è ungiocatore del. Il, cresciuto nella cantera del Barcellona, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lipsia. Vanta una presenza con la maglia della Spagna e 3 con l’Under 21 spagnola”. Un altro importante tassello in vista della prossima stagione riguarda ildi contratto fino al 30 giugno 2025 del giovaneRok. ...

Contratto fino al 2023 per il difensore, che nel giorno della sua partenza ha spiegato come il Genoa avrebbe voluto affidargli un ruolo in dirigenza, mentre lui ha ancora voglia di giocare. Non ...Il Toronto ha ufficializzato l'ex Capitano del Genoa tramite un comunicato. Questa la nota del club : 'Il Toronto ha annuciato oggi l'ingaggio ...