Pubblicità

irpiniatimes1 : GDF AVELLINO: ORGANIZZATO SEMINARIO CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO - irpiniatimes1 : GDF AVELLINO: 248° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENN… - larampait : (VIDEO) #Contrabbando #gasolio: blitz #GdF nelle province di #Roma, #Napoli e #Avellino - irpiniatimes1 : GDF AVELLINO: SI CELEBRA DOMANI IL 248° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO #guardiadifinanza #anniversario… -

anteprima24.it

Il Comandante Provinciale di, Col. Salvatore Minale, nel suo discorso di apertura e presentazione del seminario, ha illustrato i contenuti del Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di ...... autovetture e quote societarie riconducibili agli amministratori delle società, nelle province di Roma, Napoli e. Nove persone dovranno rispondere dei reati di sottrazione al pagamento ... Gdf Avellino, sequestrati prodotti cosmetici non conformi per la vendita All’esito di complesse attività d’indagine coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia e coordinate dall’Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria penale (EUROJUST), finanzie ...All’esito di complesse attività d’indagine coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia e coordinate dall’Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria penale (EUROJUST), finanzie ...