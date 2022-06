Gb: regina riceve Sturgeon dopo rilancio sfida referendum Scozia (Di mercoledì 29 giugno 2022) LONDRA – Occasione d’incontro oggi fra la 96enne regina Elisabetta e la first minister indipendentista scozzese Nicola Sturgeon, all’indomani del rilancio da parte di Sturgeon della sfida per cercare di ottenere un secondo referendum post Brexit sulla secessione della Scozia dal Regno Unito – dopo quello perduto nel 2014 – il 19 ottobre 2023. La coincidenza fra l’annuncio e il faccia a faccia odierno è stata casuale, sulla scia della decisione dell’ultimo momento dell’anziana sovrana di compiere un ormai rarissimo viaggio fuori sede a Edimburgo per riprendere la tradizione della sua settimana di soggiorno annuale nella sua residenza reale scozzese del palazzo di Holyrood. Elisabetta II ha ricevuto Sturgeon in visita di cortesia proprio ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) LONDRA – Occasione d’incontro oggi fra la 96enneElisabetta e la first minister indipendentista scozzese Nicola, all’indomani delda parte didellaper cercare di ottenere un secondopost Brexit sulla secessione delladal Regno Unito –quello perduto nel 2014 – il 19 ottobre 2023. La coincidenza fra l’annuncio e il faccia a faccia odierno è stata casuale, sulla scia della decisione dell’ultimo momento dell’anziana sovrana di compiere un ormai rarissimo viaggio fuori sede a Edimburgo per riprendere la tradizione della sua settimana di soggiorno annuale nella sua residenza reale scozzese del palazzo di Holyrood. Elisabetta II ha ricevutoin visita di cortesia proprio ...

