Gazzetta: Ibra rinnova per un anno, ingaggio simbolico da uomo spogliatoio e bonus legato al rendimento (Di mercoledì 29 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic giocherà nel Milan ancora per un anno. Il contratto di rinnovo è pronto, scrive la Gazzetta dello Sport. A breve arriveranno sia la firma che l’ufficialità. Il prolungamento prevede una parte fissa, a una cifra simbolica, ed una variabile, più cospicua, legata ad alcuni traguardi personali e di squadra. “Il nuovo contratto sarà firmato in tempi strettissimi e sarà un contratto annuale articolato in due parti. Una, fissa, a cifre simboliche, e una, ben più consistente, legata al raggiungimento di traguardi personali e di squadra”. “Nella prima parte della stagione, quando Ibra sarà impegnato nel recupero, il compenso sarà minimo. Ma il Milan lo terrà con sé, perché Zlatan nello spogliatoio ha sempre il suo peso. E perché, per accedere allo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Zlatanhimovic giocherà nel Milan ancora per un. Il contratto di rinnovo è pronto, scrive ladello Sport. A breve arriversia la firma che l’ufficialità. Il prolungamento prevede una parte fissa, a una cifra simbolica, ed una variabile, più cospicua, legata ad alcuni traguardi personali e di squadra. “Il nuovo contratto sarà firmato in tempi strettissimi e sarà un contratto annuale articolato in due parti. Una, fissa, a cifre simboliche, e una, ben più consistente, legata al raggiungimento di traguardi personali e di squadra”. “Nella prima parte della stagione, quandosarà impegnato nel recupero, il compenso sarà minimo. Ma il Milan lo terrà con sé, perché Zlatan nelloha sempre il suo peso. E perché, per accedere allo ...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: Ibra rinnova per un anno, ingaggio simbolico da uomo spogliatoio e bonus legato al rendimento A breve ar… - CalcioOggi : Gazzetta - Milan, anche Ibra in scadenza domani: ecco come sarà il suo nuovo contratto annuale - Milan News - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, anche Ibra in scadenza domani: ecco come sarà il suo nuovo contratto annuale: Oltre a Paolo Maldi… - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, anche Ibra in scadenza domani: ecco come sarà il suo nuovo contratto annuale - MilanNewsit : Gazzetta - Milan, anche Ibra in scadenza domani: ecco come sarà il suo nuovo contratto annuale -