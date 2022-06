Gang albanese a Milano, banda romena delle slot a Torino: la polizia sgomina due organizzazioni criminali (Di mercoledì 29 giugno 2022) La polizia ha sgominato in due diverse operazioni investigative due organizzazioni criminali: la prima a Milano, di ladri albanesi specializzati nel furto negli appartamenti. La seconda a Torino, di ladri romeni, conosciuti come professionisti della spaccata di slot e videopoker. Nella prima operazione sono finiti in manette quattro uomini, cittadini albanesi, attivi nei furti in appartamento a Milano e nell’hinterland. Le indagini sono iniziate dal ritrovamento di un’auto di grossa cilindrata, rubata e utilizzata dal gruppo per commettere i furti e fuggire, applicando di volta in volta targhe diverse rubate ad altre auto. I servizi di osservazione e pedinamento, la visione di telecamere dei sistemi di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lahato in due diverse operazioni investigative due: la prima a, di ladri albanesi specializzati nel furto negli appartamenti. La seconda a, di ladri romeni, conosciuti come professionisti della spaccata die videopoker. Nella prima operazione sono finiti in manette quattro uomini, cittadini albanesi, attivi nei furti in appartamento ae nell’hinterland. Le indagini sono iniziate dal ritrovamento di un’auto di grossa cilindrata, rubata e utilizzata dal gruppo per commettere i furti e fuggire, applicando di volta in volta targhe diverse rubate ad altre auto. I servizi di osservazione e pedinamento, la visione di telecamere dei sistemi di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche ...

