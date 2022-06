Gaia Nanni, vittima di vandalismo solo per aver raccontato le sue difficoltà ad abortire in Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uscendo di casa con i suoi figli, Gaia Nanni ha trovato la sua auto cosparsa di rifiuti. Ai bambini ha detto che si trattava di uno scherzo di qualcuno, ma il motivo del gesto pensa di conoscerlo bene: un post Facebook sulla sua esperienza con le difficoltà ad accedere all’aborto a Firenze. “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile”, ha scritto qualche giorno fa l’attrice. Racconta la mancata firma di una ginecologa che si è rifugiata dietro l’obiezione di coscienza, innescando una trafila lunga “giorni che sembrano mesi” e “settimane che sembrano anni”. “Vede, lei è emotivamente scossa. Piange, non siamo sicure che lo voglia davvero. Rifissiamo un altro appuntamento”, si è sentita dire. “Ero minorenne? No – conclude – Ero in un centro di accoglienza rifugiati e non parlavo una parola di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uscendo di casa con i suoi figli,ha trovato la sua auto cosparsa di rifiuti. Ai bambini ha detto che si trattava di uno scherzo di qualcuno, ma il motivo del gesto pensa di conoscerlo bene: un post Facebook sulla sua esperienza con lead accedere all’aborto a Firenze. “Io sono di Firenze ea Firenze non è stato per nulla facile”, ha scritto qualche giorno fa l’attrice. Racconta la mancata firma di una ginecologa che si è rifugiata dietro l’obiezione di coscienza, innescando una trafila lunga “giorni che sembrano mesi” e “settimane che sembrano anni”. “Vede, lei è emotivamente scossa. Piange, non siamo sicure che lo voglia davvero. Rifissiamo un altro appuntamento”, si è sentita dire. “Ero minorenne? No – conclude – Ero in un centro di accoglienza rifugiati e non parlavo una parola di ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Gaia Nanni, vittima di vandalismo solo per aver raccontato le sue difficoltà ad abortire in Italia - occhio_notizie : L'attrice due giorni prima, aveva rivelato in un post di essere ricorsa all'aborto nonostante, in una città come Fi… - gravitazeroeu : L’esperienza dell’attrice Gaia Nanni con una ginecologa che ha scelto l’obiezione di coscienza. Poi gli insulti e l… - infoitinterno : L'attrice Gaia Nanni: 'Anche a Firenze abortire non è stato facile' - infoitinterno : L'attrice Gaia Nanni: “Abortire a Firenze non è stato per nulla facile, iter disumano” -