Gaia Nanni, l’auto dell’attrice vandalizzata dopo il post sull’aborto. Insulti e minacce: “Sono stati scritti soprattutto da donne” (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sentenza della Corte suprema Usa ha spinto molti personaggi a raccontare le loro storie, in alcuni casi molto dolorose. “Io Sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile”. Così, in una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, l’attrice fiorentina Gaia Nanni dopo la decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. Una lettera social che ha portato a Nanni diverse, gravi conseguenze: Insulti, minacce e offese social. Ma non solo: l’attrice ha trovato la propria auto vandalizzata. Il suo post su Facebook: “Oggi ho trovato la mia macchina cosparsa di immondizia e improvvisamente ho capito che davvero in Italia di alcune cose non si può parlare. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sentenza della Corte suprema Usa ha spinto molti personaggi a raccontare le loro storie, in alcuni casi molto dolorose. “Iodi Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile”. Così, in una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, l’attrice fiorentinala decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. Una lettera social che ha portato adiverse, gravi conseguenze:e offese social. Ma non solo: l’attrice ha trovato la propria auto. Il suosu Facebook: “Oggi ho trovato la mia macchina cosparsa di immondizia e improvvisamente ho capito che davvero in Italia di alcune cose non si può parlare. Ho ...

