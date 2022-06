"Fuori portata, ma...". Galliani, la frase rubata scatena il terremoto: chi vuole portare il Cav al Monza (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Mauro Icardi al Monza? Fuori portata. Ma qualcuno mi ha sentito dire 'impossibile'?". Adriano Galliani scherza coi giornalisti e sfodera i migliori sorrisi, quelli che quando era dirigente del Milan preludevano ai colpi di mercato più clamorosi. L'ad dei biancorossi, appena promossi in Serie A per la prima volta nella loro storia, sta studiando una campagna d'estate con fuochi d'artificio. Merito soprattutto di Silvio Berlusconi, il patron che sogna un nuovo "miracolo sportivo" dopo quello rossonero. Le ambizioni sono illimitate: fare della neopromossa la mina vagante del prossimo campionato, in grado di puntare alla zona Europa League e non solo a una salvezza tranquilla. L'obiettivo è "ribaltare" la squadra guidata da mister Stroppa imbottendola di giocatori esperti e "di categoria". "Intanto sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Mauro Icardi al. Ma qualcuno mi ha sentito dire 'impossibile'?". Adrianoscherza coi giornalisti e sfodera i migliori sorrisi, quelli che quando era dirigente del Milan preludevano ai colpi di mercato più clamorosi. L'ad dei biancorossi, appena promossi in Serie A per la prima volta nella loro storia, sta studiando una campagna d'estate con fuochi d'artificio. Merito soprattutto di Silvio Berlusconi, il patron che sogna un nuovo "miracolo sportivo" dopo quello rossonero. Le ambizioni sono illimitate: fare della neopromossa la mina vagante del prossimo campionato, in grado di puntare alla zona Europa League e non solo a una salvezza tranquilla. L'obiettivo è "ribaltare" la squadra guidata da mister Stroppa imbottendola di giocatori esperti e "di categoria". "Intanto sono ...

