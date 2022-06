French manicure sfumata | la tendenza e i colori da copiare subito

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Laè un evergreen: bianca classica o colorata è sempre delicata ed elegante. Ancor di più se si opta per una decorazioneevitando linee grafiche e nette. In estate soprattutto, si presta ad armoniosi mix diaccesi o pastello, effetti super naturali e brillantini. Uno dei motivi per cui amo laè la possibilità di mantenere a lungo lo stesso set senza che la ricrescita si noti in maniera eccessiva. Se si sceglie una base naturale infatti, il colore di base sarà molto simile a quello della tua unghia naturale mascherando i primi millimetri di ricrescita e consentendoti di rimanere in ordine più a lungo. Ottima scelta anche in estate, quando con le ferie e le vacanze può essere più difficile rispettare gli appuntamenti per rinnovare la cura ...

Pubblicità

Yavanna_Norrey : Unghiette nuove - french manicure colorata ?? Solita cortesia della sister ? Bona sera folks ?? - NOprisonersEVER : Noi qui sul tuitter e io che scrivo di mille modi per fare il french manicure 2022 (che persone leggeranno sotto l'… - libertfly : Baby french manicure: 11 idee bellissime per le tue unghie -

...trend si può realizzare anche unclassico, ma colorato, partendo da una base nude e aggiungendo, sull'arco delle cuticole o sulle punte, delle sottili strisce di colore. La nostra...In più, troviamo unaclassica, sempre in nero. 2. V look in nero e glitter Le unghie nude cambiano look grazie alla decorazione a V in nero e glitter argento. 3. Verde opaco e oro Il ...Con questo trend si può realizzare anche un french classico, ma colorato, partendo da una base nude e aggiungendo, sull’arco delle cuticole o sulle punte, delle sottili strisce di colore. La nostra ...Shannon Storms Beador's eldest daughter, Sophie, just celebrated a major milestone: She turned 21! And, of course, The Real Housewives of Orange County daughter kicked off another year around the sun ...