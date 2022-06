Frasi sul matrimonio: le più emozionanti, originali e simpatiche da dedicare agli sposi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cos’è davvero il matrimonio? È un’emozione unica, un giorno lunghissimo eppure troppo breve, organizzato nei minimi dettagli perché fosse una festa indimenticabile, da trascorrere con tantissime persone o solo con gli affetti più cari. Ma è anche una vita intera passata accanto alla persona che ami, l’unica forse in grado di leggerti come un libro aperto e di capirti con un semplice sguardo. È complicità e avventura, amore infinito e litigi tempestosi, al termine dei quali torna sempre il sereno. Tutto questo e molto, molto altro si cela dietro un semplice sì, pronunciato con grande commozione davanti al tuo partner innamorato. Di matrimonio, dunque, si potrebbe parlare all’infinito: dai lunghi mesi che precedono la cerimonia, tra impegni spossanti (alzi la mano chi è riuscita a trovare l’abito da sposa al primo colpo!) ed emozioni che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cos’è davvero il? È un’emozione unica, un giorno lunghissimo eppure troppo breve, organizzato nei minimi dettperché fosse una festa indimenticabile, da trascorrere con tantissime persone o solo con gli affetti più cari. Ma è anche una vita intera passata accanto alla persona che ami, l’unica forse in grado di leggerti come un libro aperto e di capirti con un semplice sguardo. È complicità e avventura, amore infinito e litigi tempestosi, al termine dei quali torna sempre il sereno. Tutto questo e molto, molto altro si cela dietro un semplice sì, pronunciato con grande commozione davanti al tuo partner innamorato. Di, dunque, si potrebbe parlare all’infinito: dai lunghi mesi che precedono la cerimonia, tra impegni spossanti (alzi la mano chi è riuscita a trovare l’abito da sposa al primo colpo!) ed emozioni che ...

Pubblicità

Corriere : «Andiamo a marciare sul Congresso»: l’ira di Trump (e i piatti rotti) nelle ore della rivolta - Vandy76V : RT @Mary43121222: Mania. Ovviamente, sul mercato anche per quest'estate il 'fustone', mostra pettorali e addominali, così anche se non lo c… - Vandyyaman : RT @Mary43121222: Mania. Ovviamente, sul mercato anche per quest'estate il 'fustone', mostra pettorali e addominali, così anche se non lo c… - Mary43121222 : Mania. Ovviamente, sul mercato anche per quest'estate il 'fustone', mostra pettorali e addominali, così anche se no… - ilgiornale : Sul palco del #LoveMi frasi omofobe e sessiste. Polemiche sulla canzone del trapper #Paki -