Francia | respinta richiesta estradizione 10 ex terroristi italiani Ecco chi sono

Pubblicità

LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: La Chambre de l'Instruction della Corte ha fatto riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La Chambre de l'Instruction della Corte ha fatto riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti… - Agenzia_Italia : La Chambre de l'Instruction della Corte ha fatto riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diri… -

Tajani: no ad estradizione è un atto gravissimo "Negare l'estradizione da parte dellaad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e ...AGI - La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati nel Paese. La Chambre de l'Instruction della Corte ha fatto ...La Corte d’Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati nel Paese. La Chambre ...Gli avvocati degli ex terroristi italiani, che avevano chiesto un complemento di informazione sui dossier, avevano chiesto alla Corte che venissero respinte le domande di estradizioni. di Redazione On ...