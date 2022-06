Fontanelle pubbliche | L’emergenza idrica e il futuro per un bene collettivo (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Italia è in emergenza idrica? Non tutta, ma di sicuro l’ondata estrema di calore che sta colpendo la nostra nazione ha messo in difficoltà molte regioni, specie quelle del Nord. Parliamo di emergenza quando si rischia un’interruzione temporanea nella distribuzione e conservazione di acqua in un dato territorio, a causa della scarsità della risorsa. E c’è chi pensa anche di chiudere le Fontanelle pubbliche… Pensiamo sempre all’acqua come a una risorsa inesauribile, ma basta un periodo di siccità per ricordarci che il bene non è così abbondante sul pianeta. Solo il 2,5% di tutta l’acqua presente sulla Terra è dolce, e meno dello 0,1% è destinata al consumo umano. Possiamo risolvere L’emergenza idrica chiudendo le Fontanelle? (wikipedia) – ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Italia è in emergenza? Non tutta, ma di sicuro l’ondata estrema di calore che sta colpendo la nostra nazione ha messo in difficoltà molte regioni, specie quelle del Nord. Parliamo di emergenza quando si rischia un’interruzione temporanea nella distribuzione e conservazione di acqua in un dato territorio, a causa della scarsità della risorsa. E c’è chi pensa anche di chiudere le… Pensiamo sempre all’acqua come a una risorsa inesauribile, ma basta un periodo di siccità per ricordarci che ilnon è così abbondante sul pianeta. Solo il 2,5% di tutta l’acqua presente sulla Terra è dolce, e meno dello 0,1% è destinata al consumo umano. Possiamo risolverechiudendo le? (wikipedia) – ...

Pubblicità

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Ambiente ??Crisi idrica: il Comune riduce il numero di fontanelle pubbliche aperte. ???@francescazac: 'Scelta oculata,… - RadioClodia : Crisi idrica: A Venezia il Comune riduce il numero di fontanelle pubbliche aperte - Moixus1970 : RT @MilanoPride: 2 luglio: una mappa utile per tutt? ??????? Scoprite tutte le aree di sosta libera, dove sono le fontanelle pubbliche per l… - comunevenezia : #Ambiente ??Crisi idrica: il Comune riduce il numero di fontanelle pubbliche aperte. ???@francescazac: 'Scelta ocu… - serose3 : RT @MilanoPride: 2 luglio: una mappa utile per tutt? ??????? Scoprite tutte le aree di sosta libera, dove sono le fontanelle pubbliche per l… -