Fontana: ''Napoli, Spalletti allenatore che predilige il 4231, sono giocatori che si possono sposare bene...'' (Di mercoledì 29 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: “sono molto dispiaciuto perché per me questo gruppo da quando ha iniziato il lavoro con Benitez meritava di ottenere qualcosa in più perché c’erano grandi potenzialità. Per vincere c’è bisogno che tutte le componenti funzionino in maniera adeguata. Oggi è ovvio che ti trovi ad un bivio e devi fare delle scelte importanti perché questo ciclo prevede il doversi allontanare da giocatori che ritengo importantissimi. Con Mertens poteva finire in maniera diversa, anche Insigne poteva dare ancora tanto e il Napoli non ha fatto il possibile per trattenerlo. Ci vuole tempo perché ci sono dinamiche relazionali nuove, ci sono caratteristiche nuove. Tutto ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano, ex calciatore del. Queste le sue parole: “molto dispiaciuto perché per me questo gruppo da quando ha iniziato il lavoro con Benitez meritava di ottenere qualcosa in più perché c’erano grandi potenzialità. Per vincere c’è bisogno che tutte le componenti funzionino in maniera adeguata. Oggi è ovvio che ti trovi ad un bivio e devi fare delle scelte importanti perché questo ciclo prevede il doversi allontanare dache ritengo importantissimi. Con Mertens poteva finire in maniera diversa, anche Insigne poteva dare ancora tanto e ilnon ha fatto il possibile per trattenerlo. Ci vuole tempo perché cidinamiche relazionali nuove, cicaratteristiche nuove. Tutto ...

Pubblicità

GaetanoBellino : RT @Michele02828265: Liti per i Sindaci a MILANO ROMA, NAPOLI. Liti per i Sindaci a VERONA e PARMA. E stanno già litigando per Fontana o Mo… - pvsassone : RT @Michele02828265: Liti per i Sindaci a MILANO ROMA, NAPOLI. Liti per i Sindaci a VERONA e PARMA. E stanno già litigando per Fontana o Mo… - ERivetta : RT @Michele02828265: Liti per i Sindaci a MILANO ROMA, NAPOLI. Liti per i Sindaci a VERONA e PARMA. E stanno già litigando per Fontana o Mo… - sscalcionapoli1 : Fontana su Fabian: “Vuole scalare uno step economico, il Napoli non deve commettere un autogol”… - MgraziaT : RT @Michele02828265: Liti per i Sindaci a MILANO ROMA, NAPOLI. Liti per i Sindaci a VERONA e PARMA. E stanno già litigando per Fontana o Mo… -