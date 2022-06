Fondi Pnrr per le scuole del Maceratese, in arrivo oltre due milioni di euro (Di mercoledì 29 giugno 2022) MACERATA - Un finanziamento che mette al centro i più fragili per costruire una scuola più aperta e inclusiva. Sbloccati dal governo i Fondi del Pnrr per prevenire e contrastare la dispersione ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) MACERATA - Un finanziamento che mette al centro i più fragili per costruire una scuola più aperta e inclusiva. Sbloccati dal governo idelper prevenire e contrastare la dispersione ...

MACERATA - Un finanziamento che mette al centro i più fragili per costruire una scuola più aperta e inclusiva. Sbloccati dal governo i fondi del Pnrr per prevenire e contrastare la dispersione scolastica. Sono diciotto in provincia di Macerata gli istituti scolastici che ne beneficeranno. Complessivamente degli oltre 8,5 milioni di euro stanziati per le Marche, oltre due milioni di euro andranno alle scuole del Maceratese.