Firenze | scappa in monopattino dalla polizia e nasconde la cocaina in bocca | 27enne fermato

Pubblicità

venti4ore : Firenze, scappa in monopattino dalla polizia e nasconde la cocaina in bocca: fermato - Agilb_Cbolatti : @LucaVignoli5 @ChiaraAndrea_B Appunto, perché non scappa da noi? Io mi faccio questa domanda. Scelta di cuore ok ma… -

LA NAZIONE

'Bastarda, hai ucciso una vita' L'episodio è accaduto in via Leonardo Fibonacci, a, a pochi metri dallo stadio, quando l'uomo, a bordo del suo monopattino, ha notato la volante della polizia ...Tutto è iniziato quando il tunisino, mentre percorreva in monopattino via Fibonacci e dopo aver visto la volante della Questura di, ha rapidamente accelerato allontanandosi verso via San ... Firenze, scappa in monopattino dalla polizia e nasconde la cocaina in bocca: fermato Ha tentato di scappare in monopattino dalla polizia e mentre si allontanava dagli agenti si è infilato alcune dosi di cocaina in bocca. L'uomo, poi, un cittadino tunisino di 27 ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...