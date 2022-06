Fiorentina, in arrivo Jovic dal Real Madrid (Di mercoledì 29 giugno 2022) Luka Jovic è sempre più vicino alla Fiorentina. L’attaccante di proprietà del Real Madrid è ad un passo dal trasferimento in Serie A: un obiettivo inseguito dai Viola da diversi mesi in vista del calciomercato estivo. Per il buon esito dell’operazione è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre espresso il suo gradimento all’idea di fare un’esperienza nel calcio italiano. Fondamentale anche l’intesa raggiunta dai due club, che per diversi giorni hanno discusso sulle modalità di pagamento dello stipendio del calciatore. Alla fine la società del presidente Commisso e i Blancos si divideranno le spese d’ingaggio di Jovic, che nelle prossime ore potrebbe già sbarcare a Firenze. Un rinforzo di primo livello per l’attacco di Vincenzo Italiano, che nel girone di ritorno dello scorso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lukaè sempre più vicino alla. L’attaccante di proprietà delè ad un passo dal trasferimento in Serie A: un obiettivo inseguito dai Viola da diversi mesi in vista del calciomercato estivo. Per il buon esito dell’operazione è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre espresso il suo gradimento all’idea di fare un’esperienza nel calcio italiano. Fondamentale anche l’intesa raggiunta dai due club, che per diversi giorni hanno discusso sulle modalità di pagamento dello stipendio del calciatore. Alla fine la società del presidente Commisso e i Blancos si divideranno le spese d’ingaggio di, che nelle prossime ore potrebbe già sbarcare a Firenze. Un rinforzo di primo livello per l’attacco di Vincenzo Italiano, che nel girone di ritorno dello scorso ...

