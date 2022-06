Fiorentina, il nome nuovo per il centrocampo è Amiri: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Fiorentina cerca un rinforzo offensivo: nelle idee Viola non solo Bajrami ma piace anche Amiri del Bayer Leverkusen La Fiorentina cerca un rinforzo offensivo: nelle idee Viola non solo Bajrami ma piace anche Amiri del Bayer Leverkusen. Contatti tra le parti per capire le possibilità dell’affare. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito come riportato da La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lacerca un rinforzo offensivo: nelle idee Viola non solo Bajrami ma piace anchedel Bayer Leverkusen Lacerca un rinforzo offensivo: nelle idee Viola non solo Bajrami ma piace anchedel Bayer Leverkusen. Contatti tra le parti per capire le possibilità dell’affare. Lalo vorrebbe in prestito come riportato da La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

