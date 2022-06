Fiorentina ed Empoli cercano l’intesa sul mercato | due nomi sul piatto!

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildientra di nuovo nel vivo: negli ultimi giorni sono ripresi i contatti tra le due società, come riportato da La Nazione. Gli azzurri si sono nuovamente mossi per Szymon Zurkowski, volenterosi di chiudere il suo acquisto su una base di 3 milioni di euro, contro i 4,5 milioni inizialmente pattuiti per il suo riscatto. ZurkowskySerie A I viola invece vorrebbero degli sconti in una trattativa che coinvolge Mattia Viti, e la possibilità che il classe 2002 giochi l’anno prossimo proprio con la. Mattia VitiSul difensore però, oltre all’interesse della, è forte anche quello della Juventus. Vedremo quindi prossimamente quale sarà il futuro di questi giocatori. Giulio De Pino

