Finlandia e Svezia nella Nato, dalla Russia: «destabilizzante». Nuove forze Usa in Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Affinché Svezia e Finlandia potessero entrare nella Nato era necessario che cadesse il veto della Turchia. Le notizie provenienti da Madrid, dove era previsto il vertice dell'Alleanza Atlantica, raccontano di un'intesa trovata tra Ankara, Helsinki e Stoccolma. Una vicenda che, dunque, apre il campo all'adesione dei due pasi nordici alla Nato. Da ora ci sono i margini affinché parta l'invito. Un destino avviato verso la sua concretizzazione, nella stessa fase in cui gli Stati Uniti decidono di irrobustire la loro presenza militare in Europa. Due novità per le quali arrivano già le reazioni negativa dalla Russia. Svezia e Finlandia nella Nato: l'intesa con la Turchia La procedura di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 giugno 2022) Affinchépotessero entrareera necessario che cadesse il veto della Turchia. Le notizie provenienti da Madrid, dove era previsto il vertice dell'Alleanza Atlantica, raccontano di un'intesa trovata tra Ankara, Helsinki e Stoccolma. Una vicenda che, dunque, apre il campo all'adesione dei due pasi nordici alla. Da ora ci sono i margini affinché parta l'invito. Un destino avviato verso la sua concretizzazione,stessa fase in cui gli Stati Uniti decidono di irrobustire la loro presenza militare in Europa. Due novità per le quali arrivano già le reazioni negativa: l'intesa con la Turchia La procedura di ...

Pubblicità

zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - riotta : Ricordate i titoli #Putinversteher italiani sul veto di Erdogan e Turchia a Finlandia e Svezia nella @NATO ? Bene,… - reneelettra : RT @issohadore1: Vendo Curdi in cambio di ingresso nella NATO. Chiamare Svezia, Finlandia o Leuropah. Astenersi perditempo. - LocalPage3 : Nato, Russia: 'Svezia e Finlandia? Destabilizzante' -