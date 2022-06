Finlandia e Svezia entreranno nella Nato: non solo curdi, ecco perché la Turchia ha ritirato il veto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – La Turchia ha ufficialmente ritirato il suo veto contro l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Non solo, le tre nazioni hanno firmato un memorandum d’intesa con il governo di Ankara che sostiene di aver “avuto quello che chiedeva”. A riferirlo è direttamente la presidenza turca, specificando che Helsinki e Stoccolma hanno assicurato “piena cooperazione” contro i curdi del Pkk e i suoi alleati, gruppi che Ankara considerati terroristici. “La politica delle porte aperte della Nato è un successo, abbiamo mostrato di saper risolvere i problemi attraverso le negoziazioni, con l’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza saremo tutti più sicuri”, ha dichiarato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Laha ufficialmenteil suocontro l’ingresso di. Non, le tre nazioni hanno firmato un memorandum d’intesa con il governo di Ankara che sostiene di aver “avuto quello che chiedeva”. A riferirlo è direttamente la presidenza turca, specificando che Helsinki e Stoccolma hanno assicurato “piena cooperazione” contro idel Pkk e i suoi alleati, gruppi che Ankara considerati terroristici. “La politica delle porte aperte dellaè un successo, abbiamo mostrato di saper risolvere i problemi attraverso le negoziazioni, con l’ingresso dinell’alleanza saremo tutti più sicuri”, ha dichiarato ...

