Fininvest, ai Berlusconi 150 milioni di dividendi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Torna il dividendo per Fininvest con l'approvazione del bilancio 2021 e anche per gli azionisti. In tutto la cedola è di 150 milioni, con 93,7 milioni per Silvio Berlusconi, che detiene una quota ...

Fininvest, ai Berlusconi 150 milioni di dividendi E' quanto approvato dall'assemblea della holding della famiglia Berlusconi, che registra un risultato netto civilistico della capogruppo Fininvest spa in utile di 361,2 milioni rispetto alla perdita ... Fininvest, boom dell'utile: +150%. Crescono ricavi, ora via libera al M&A Nel 2021, il risultato netto consolidato del gruppo Fininvest è balzato a 360,2 milioni di euro, con un incremento del 155% in confronto ai 141,2 milioni del 2020 e "in netto miglioramento anche sul 2 ...