Fermati carrarmati diretti in Ucraina: mezzi di trasporto senza carta di circolazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in Ucraina, e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono stati Fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-Caserta perché i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali. E' quanto riferisce il quotidiano Il Mattino nell'edizione di oggi. I tre mezzi bellici sono stati spediti di nuovo alla base di Persano in attesa di essere ritrasportati ...

