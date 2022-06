Ferie non godute: come fare a evitarle e quali sono le regole? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo il nostro ordinamento giuridico, ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di Ferie annuali retribuite. Non è ammesso lo scambio delle Ferie con somme di denaro e pertanto è vietato per legge pagare il dipendente per le ore di Ferie di cui non ha usufruito. Le aziende che non rispettano questo divieto possono essere multate e sanzionate. È importante evitare quanto possibile di avere un monte di Ferie non godute che altrimenti andranno perse. Cosa dice la legge La normativa sulle Ferie ci dice che il lavoratore ha diritto a un minimo di quattro settimane di Ferie retribuite, che in alcuni casi, a seconda del CCNL di riferimento, possono essere anche superiori. Due di queste settimane devono essere utilizzate nello ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo il nostro ordinamento giuridico, ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane diannuali retribuite. Non è ammesso lo scambio dellecon somme di denaro e pertanto è vietato per legge pagare il dipendente per le ore didi cui non ha usufruito. Le aziende che non rispettano questo divieto posessere multate e sanzionate. È importante evitare quanto possibile di avere un monte dinonche altrimenti andranno perse. Cosa dice la legge La normativa sulleci dice che il lavoratore ha diritto a un minimo di quattro settimane diretribuite, che in alcuni casi, a seconda del CCNL di riferimento, posessere anche superiori. Due di queste settimane devono essere utilizzate nello ...

