Fedez e J-Ax di nuovo insieme | le foto del LoveMi

LoveMi, il concerto organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo a Milano si è rivelato non solo un grande successo di pubblico (ben 20 mila le persone presenti), ma anche perché è stata l'occasione per assistere in un'unica occasione all'esibizione di artisti emergenti e altri più affermati. In tanti, però, non vedevano l'ora di rivedere insieme i due artisti, che erano stati interpreti nel 2016 del brano Vorrei ma non posto, trasformatosi in una vera e propria hit. Credits Doom Entertainment. Fedez e J-Ax hanno così iniziato la serata proprio con quella canzone, scelta apprezzatissima da tutti i presenti, che hanno cantato e ballato. Prima di quel momento Fedez ha provato a sdrammatizzare per giustificare la lontananza dal collega: "Io e Ax abbiamo litigato e quindi questa canzone la canterò da solo".

