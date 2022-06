Fedez e J-Ax di nuovo insieme: le foto del LoveMi (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'evento è stato organizzato dai due artisti, che sono così tornati a esibirsi insieme, in Piazza Duomo a Milano alla presenza di una platea di ben 20mila persone per raccogliere fondi per i bambini malati. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'evento è stato organizzato dai due artisti, che sono così tornati a esibirsi, in Piazza Duomo a Milano alla presenza di una platea di ben 20mila persone per raccogliere fondi per i bambini malati. L'articolo proviene da DireDonna.

