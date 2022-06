Fedez al concerto LoveMi, la dedica a Chiara Ferragni che scoppia in lacrime: “La persona più importante” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per Fedez il concerto LoveMi tenuto ieri sera in Piazza del Duomo a Milano è stato il concerto della rinascita: non solo ha visto di nuovo insieme una coppia del mondo della musica che credevamo sepolta per sempre (quella composta da Fedez e J-Ax) ma ha anche mostrato il rapper al suo meglio a pochi mesi dal delicato intervento chirurgico al pancreas che gli ha salvato la vita, dopo la drammatica diagnosi di cancro. Fedez e le lacrime di Chiara Ferragni: la dedica dopo il cancro Nell’emozione di questa nuova “prima volta” Fedez ha voluto ringraziare alcune delle persone che gli sono state vicino in questi mesi difficili. Tra queste, naturalmente, c’è anche la moglie Chiara ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Periltenuto ieri sera in Piazza del Duomo a Milano è stato ildella rinascita: non solo ha visto di nuovo insieme una coppia del mondo della musica che credevamo sepolta per sempre (quella composta dae J-Ax) ma ha anche mostrato il rapper al suo meglio a pochi mesi dal delicato intervento chirurgico al pancreas che gli ha salvato la vita, dopo la drammatica diagnosi di cancro.e ledi: ladopo il cancro Nell’emozione di questa nuova “prima volta”ha voluto ringraziare alcune delle persone che gli sono state vicino in questi mesi difficili. Tra queste, naturalmente, c’è anche la moglie...

