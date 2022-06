FEBBRE A 90 | il party dedicato alla musica anni ' 90 aprirà l' appuntamento di Milano SO ' 90s FESTIVAL

Pubblicità

Vivimilano

A 90, ildedicato alla musica , allo stile e alle icone degli anni '90, aprirà l'appuntamento di Milano di SO '90s FESTIVAL, lo show prodotto e distribuito da Vivo Concerti dedicato a ......52 - TGCOM Canale 20 Mediaset 18:24 - THE LAST KINGDOM IV - LA19:22 - CHICAGO MED III - ...20 - MIKE & MOLLY - VACANZE DI PRIMAVERA 20:45 - MIKE & MOLLY -PLANNERS 21:15 - GREMLINS 2 - LA ... "Febbre a 90" al Carroponte - Locali, eventi e serate a Milano - Vivimilano FEBBRE A 90, il party dedicato alla musica, allo stile e alle icone degli anni ‘90, aprirà l’appuntamento di Milano di SO ‘90s FESTIVAL, lo show prodotto e distribuito ...La febbre promozione del Palermo ha colpito proprio tutti, anche Ludwig il noto cantante e dj romano che ha tenuto un concerto al Country Disco Club. Nell’after party ha infiammato Casa Cuba sulle not ...